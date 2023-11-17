«Очень радует»: Вован ответил на предупреждения ФРГ о звонках от пранкеров

Какую опасность, по мнению разведки Германии, они представляют?

Такие серьезные страны, как Германия и Великобритания, расценивают российских пранкеров как глобальную угрозу. Как заметил Владимир Кузнецов, известный по прозвищу Вован, в беседе с 5-tv.ru, это забавляет.

«Мы уже угрожаем национальной безопасности не только Великобритании, но уже и Германии. Это, конечно, очень радует. Забавляет, что… такие серьезные страны расценивают нас как глобальную угрозу их существованию практически», — сказал он.

По словам Вована, после публикации пранка с премьер-министром Италии Джорджией Мелони итальянская пресса сообщила, что Британия рассылала по европейским странам год назад предупреждения о звонках от Вована и Лексуса (Алексея Столярова). Уведомления стали распространяться после пранка с британским министром обороны Беном Уоллесом. При этом Кузнецов пообещал, что в ближайшее время он с напарником звонить не будет никому с целью пранка.

«Обещаем, что пока в ближайшее время атака не предвидится. Если что-то предвидится, они об этом узнают из прессы», — заключил Вован.

Предупреждения о пранкерах от разведки Германии

Сегодня издание Bild сообщило, что Федеральная служба по защите конституции Германии начала рассылать немецким политикам предупреждения о возможных звонках от Вована и Лексуса. Эта спецслужба занимается контрразведкой. Она призывает к превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации.

Политикам советуют тщательно проверять личность тех, кто им звонит, обращать внимание на измененные адреса почты и бросать трубку при появлении каких-либо сомнений.

«Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб», — заявил офицер контрразведки Германии.

Как пранкеры Вован и Лексус позвониле главе Минобороны Британии

Блогеры опубликовали весной 2023 года несколько выпусков с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В первом эпизоде он заявил, что Лондон готов помочь Украине в создании ядерного оружия для «защиты» от России. Уоллес пообещал обсудить данный вопрос с британским премьер-министром и заверил, что Британия «будет поддерживать Украину в любом выборе, который она сделает».

В следующем отрывке чиновник говорил, что Лондон отправил в помощь Киеву почти все имеющиеся у него противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) — свыше четырех тысяч штук.

В третьем эпизоде Уоллес сообщил, что Великобритания была одной из стран, которые выступали за принятие Украины в НАТО, и приложила к этому немалые усилия. В частности, пять лет присылала своих военных, чтобы ускорить процесс.

По словам пранкеров, подготовку к разговору с Уоллесом они вели два дня. Перед этим у Вована и Лексуса была пресс-конференция с министром внутренних дел Великобритании, после которой им удалось выйти на министра обороны. А позднее Минобороны Британии призвало YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкеры раскололи Латвию в вопросе поддержки Украины.