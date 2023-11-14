«Не видим выбора»: пранкеры раскололи Латвию в вопросе поддержки Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 152 0

Глава МИД Латвии Кариньш в разговоре с пранкерами: Запад не хочет помогать Киеву

«Не видим выбора»: пранкеры раскололи Латвию в вопросе поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Почему страны Евросоюза и НАТО продолжают снабжать Незалежную оружием? Все ли государства искренне хотят это делать?

Странам — участницам Евросоюза и НАТО не нравится предоставлять Украине помощь, но выбора в этом вопросе они не видят. Об этом заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с высокопоставленным африканским чиновником, которым в своем новом выпуске представились российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов).

В ходе беседы, опубликованной на странице в социальной сети «ВКонтакте» пранкеров, министр раскрыл подробности саммита НАТО в Вильнюсе, который прошел в июне 2023 года. По его словам, все присутствующие на встрече придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений. Лидеры стран Европы и НАТО понимают, что украинский конфликт не закончится быстро, а поскольку они постоянно помогают Украине, то и потратятся прилично.

«А в итоге это означает расходование средств на оказание помощи Украине. Мы помогали им в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — подчеркнул Кариньш.

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Кроме того, глава МИД Латвии призвал относиться с недоверием ко всем словам президента РФ Владимира Путина, требованиям России от Украины. По его мнению, Киев и никогда не нападал на Москву в отличие от Кремля, якобы захватившего часть территории Незалежной.

«Это было восемь лет назад. И с тех пор война продолжается. Я понимаю, о чем всегда говорит Россия. Они обвиняют Украину в том, что та запустила ракету по Крыму», — добавил он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вован и Лексус пообщались с премьером Италии Мелони. В ходе беседы она признала, что контрнаступление Украины ничего не изменило.

Тема:
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