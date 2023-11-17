«Придурки»: Путин резко высказался о запретах Запада в сфере культуры

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Путин назвал придурками людей, пытающихся запретить общение деятелей культуры

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Для того, чтобы бороться с западными предрассудками, существует один верный способ.

Крайне нелестную характеристику от российского президента Владимира Путина получили лица, которые препятствуют культурному обмену. Речь о такой ситуации в мире зашла в ходе обсуждения на Петербуржском культурном форума. Диалог президент вел с югославским и северомакедонским писателем Венко Андоновски и спецпредставителем главы России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Путин заметил, что яркость и самобытность славянской культуры, а также добавил, что это — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры.

«Русскую культуру невозможно отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно, нужно гордиться своими достижениями, нужно не бояться сотрудничать», — заметил президент.

Также он весьма жестко для культурного форума охарактеризовал людей, которые пытаются создать преграды для коммуникации между представителями славянской культуры.

«Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух людей из области культуры, но они — просто придурки, понимаете. Это просто ненормальные люди, кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой», — высказался об остром вопросе Путин.

Президент России добавил, что существует одно верное средство, которое поможет преодолеть подобные барьеры.

«Надо встречаться, вместе работать, гордиться достижениями, вместе смотреть в будущее, потому что у славянской культуры, конечно, есть общие корни. Это очевидные вещи», — заключил Путин.

В 2022 году западные страны начали кампанию по «запрету» русской культуры. В частности, в Польше под ограничения попали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, для артистов из России «закрыли сцену» в Европе и США, музыкантов с русскими корнями сняли от участия в итальянском конкурсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Путин напомнил о работе в КГБ в беседе о запрете русской культуры на Западе.

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