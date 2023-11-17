«Знаю, как это делается»: Путин напомнил о работе в КГБ в беседе о запрете русской культуры

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Путин напомнил о работе в КГБ в беседе о запрете русской культуры на Западе

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В ходе обсуждения зашел и вопрос о притеснении русской культуры на Западе.

В ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума широко обсуждался вопрос притеснения российской культуры за рубежом. Затронул эту тему на выступлении и президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос итальянского издателя Сандро Тети.

Путин предположил, что давление властей Италии на русскую культуру в будущем только усилится и может дойти вплоть до того, что в стране могут запретить вообще все. И это не приносит никакой пользы обычным людям.

Также Путин процитировал слова из песни Владимира Высоцкого: «Запретили одно, запретили даже воинский парад, скоро все, к чертям собачьим, запретят». Сложившаяся в мире ситуация откровенно удивляет российского президента.

«Непонятно, зачем. Потому что никакой пользы народам стран, где происходит, эти запреты не приносят. Вы спросили, вот знаем ли мы, как это делается? Я как бывший сотрудник КГБ, знаю, как это делается, но мы этого не делаем», — заметил Путин.

В 2022 году западные страны начали кампанию по «запрету» русской культуры. В частности, в Польше под ограничения попали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, для артистов из России «закрыли сцену» в Европе и США, музыкантов с русскими корнями сняли от участия в итальянском конкурсе.

Ранее 5-tv.ru писал, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сравнил отмену российской культуры со зверствами нацистов в годы ВОВ.

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