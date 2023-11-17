«Кому ты нужна, тетка»: Яну Троянову* признали иноагентом

Актриса оскорбляла российский народ. Что еще она сделала, чтобы попасть в реестр?

Минюст РФ расширил список иностранных агентов. В него попала актриса Яна Троянова*. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», — написали в сообщении.

В реестр иноагентов актриса попала с подачи первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова.

Троянова неоднократно оскорбляла соотечественников, называя их «русскоязычными заложниками». При этом благодаря своим фильмам и сериалам актриса зарабатывала на гражданах своей же страны.

Политик Сергей Михеев также высказывался об уехавшей из страны звезды сериала «Ольга». Он заявил в эфире одной популярной политической программы, что она умаляет подвиг военных. По итогу она снялась в сериале для маленькой аудитории, а именно для белорусов, которые перебрались в Польшу

«Начнем с того, что впервые вижу эту Яну Троянову. Кому ты нужна, тетка? Что-то о себе возомнила. Кто тебя вообще знает? Впервые слышу про этот третьесортный сериал», — сказал политик.

Актриса решила бежать во Францию, после завершения своего проекта на федеральном канале. К слову, там она оказалась никому не нужна.

Также в список иностранных агентов попали журналисты Илья Бер*, Александр Морозов*, Марат Никандров* и правозащитник Григорий Свердлин*.

Интернет-издание The Moscow Times*, компания Hidemy.network Ltd* и ООО «Команда против пыток»* также пополнили реестр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст внес политика Александра Малова* в реестр иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ