Легендарное возвращение: певица МакSим взорвала зал своим хитом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49 0

Певица МакSим спела вместе с многотысячной аудиторией хит «Знаешь ли ты»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В некоторые моменты зал подпевал песне так громко, что не было слышно даже саму МакSим.

На долю певицы МакSим выпало немало тягот за последнее время. Знаменитость столкнулась с тяжкими последствиями коронавируса, из-за которых пролежала в коме почти месяц. После намекнула на разрыв с близким человеком. Чуть не потеряла голос из-за последствий болезни, что стало бы приговором для ее карьеры.

Но и это далеко не все: после восстановления певица сорвала ряд выступлений, а потом и вовсе порвала деловые отношения с концертным директором. Видимо, череда неудач, «черная полоса» подкосила МакSим и певица начала топить горе в вине. Но вовремя взяла себя в руки и отправилась на лечение.

Впрочем, несмотря на все беды и скандалы, преданная публика не разочаровалась в МакSим. Исполнительница собрала настоящий аншлаг на фестивале «Новое радио ДВИЖ». Особенно поддержка публики была заметна во время исполнения хита «Знаешь ли ты». Зрители концерта подпевали песне так громко, что в некоторые моменты сложно было различить не только музыку, но и саму МакSим.

Для певицы этот концерт стал практически сольным — в зале собралось 7,5 тысячи человек. И почти все они исполнили хит исполнительницы.

Это третье выступление певицы после выписки из рехаба после лечения от алкоголизма. Впервые после медучреждения знаменитость посетила музыкальный фестиваль «PRO Лето» в «Лужниках», а затем стала гостем спортивного мероприятия, исполнив песню «Знаешь ли ты» в перерыве хоккейного матча «Спартак» — «Динамо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, избавилась ли певица МакSим от алкогольной зависимости.

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