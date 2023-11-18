В Свердловской области горит гостиница
| Происшествия Эксклюзив 25 0
В Свердловской области горит гостиница «Дружинино»
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Огонь охватил 1000 квадратных метров.
В Свердловской области горит гостиница «Дружинино», в данный момент огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.
Пока на данный момент пострадавших в результате пожара нет, известно, что горит крыша здания. Все постояльцы и сотрудники мини-отеля смогли эвакуироваться самостоятельно. На месте работают пожарные расчеты.
Ранее 5-tv.ru показал, как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой.
-4° 767 мм рт. ст.
63%
63%
89.12
0.17 96.77
0.18
0.17 96.77
0.18
Нашли ошибку?