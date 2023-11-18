В Свердловской области горит гостиница

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 25 0

В Свердловской области горит гостиница «Дружинино»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь охватил 1000 квадратных метров.

В Свердловской области горит гостиница «Дружинино», в данный момент огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

Пока на данный момент пострадавших в результате пожара нет, известно, что горит крыша здания. Все постояльцы и сотрудники мини-отеля смогли эвакуироваться самостоятельно. На месте работают пожарные расчеты.

Ранее 5-tv.ru показал, как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой.

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В Свердловской области горит гостиница

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