Важнейший плацдарм: как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой

ВСУ пока еще удерживают южную часть Кременского леса.

Знаковое событие в зоне СВО: к выполнению боевых заданий приступили бойцы первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных. Каждый дал присягу на верность Российской Федерации. Батальон назван в честь Богдана Хмельницкого, полководца и гетмана Запорожской Сечи, при котором в результате восстания против польско-литовской власти, левобережная Украина с Киевом окончательно вошли в состав Русского государства. Очень многозначительное название для батальона. Его бойцы считают, что украинский народ сейчас находится в заложниках у киевского режима, с которым они готовы бороться до конца.

И это только начало. Российские войска ведут активную оборону практически на всех участках фронта. Отражают набеги украинских формирований и сами идут вперед. Особенно угрожающая для ВСУ ситуация складывается в районе Авдеевки, где постепенно с севера и юга сжимаются клещи, способные замкнуться в конце концов в районе Орловки, отрезав крупную группировку. Авдеевка в полуокружении с трех сторон, признали на этой неделе официально украинские военные.

При этом российские артиллеристы там действуют не только эффективно, но и эффектно. Кадры уничтожения украинского укрепленного пункта вызвали настоящий фурор в соцсетях.

На видео, как будто лучи лазера пронзают с неба землю. Это результат применения самоприцеливающихся боевых элементов проекта «Мотив-3». Мини-бомбы спускаются на парашюте и сами ищут цель по инфракрасному излучению, а затем пускают кумулятивную струю. Российские арсеналы таят еще немало сюрпризов для противника.

А вот арсеналы Киева и его западных союзников скудеют. Брюссель проинформировал страны сообщества о том, что план по поставке одного миллиона снарядов Украине вряд ли будет выполнен в срок, то есть к весне 2024 года.

Вся надежда на Америку, но Конгресс новые транши не утверждает, уже одобренные ранее суммы растрачены на 96%, и Вашингтон ограничивает поддержку. За неделю ни одной поставки не было, кстати.

Это усыхание подпитки уже чувствуется на фронтах, украинские подразделения бросают в бой все чаще без артподготовки. И с пулеметами времен Великой Отечественной, вместо натовских винтовок. Репортаж военкора «Известий» Дмитрия Зименкина.

Медик с позывным «Лакоза» вытащил с поля боя не одну сотню человек, рискуя жизнью. Бойцы спецназа «Ахмат» смотрят, как работают минометчики. Говорят: неплохо, но не очень точно.

«Это далеко не сравнимо с тем, что происходит у нас. У нас выборочно стреляют. Там же — просто ровняют целые кварталы», — комментирует работу зарубежных коллег боец спецназа «Ахмат» с позывным «Борец».

Настоящие профи от артиллерии дают свой мастер-класс. Цель определена: это укрепрайон ВСУ на окраине Кременского леса. Откинув маскировочный навес, канониры выходят на авансцену.

Бежим в укрытие. В блиндаже нам демонстрируют любопытный трофей, добытый на украинских позициях. Почти столетний музейный экспонат.

«У них нехватка оружия. Видите, чем воюют? То есть они выживают, как могут», — говорит боец спецназа «Ахмат» с позывных «Цыган»

Леса Кременной — важнейший плацдарм на краснолиманском направлении. ВСУ пока еще удерживают южную часть массива. Природный заповедник, где бои идут уже второй год, весь усыпан опасными артефактами. Но кроме мин и снарядов, встречаются находки полезные: вот, трофейный дрон.

— Слушай, а чего он поджаренный какой-то?

— Видать, пожар был, он старый.

Дрон испорчен, но в хозяйстве еще сгодится.

— Камера целая. На запчасти пойдет. Хороший.

Едва успеваем забрать находку, как обстановка накаляется. В небе замаячил еще и беспилотник ВСУ. Быстро уходим. Дрон долго не отстает, а наши силы не безграничны, поэтому пытаемся затеряться в деревьях.

«Укрытия. Деревья против минометов спасают. Ну, есть где укрыться. Приходится общаться под звук висящей почти что над тобой птицы», — констатирует боец спецназа «Ахмат», группы «Шрама» с позывных «Техник»

А это уже Артемовское направление. Беспилотники и тут не дают продохнуть.

Вражеская БМП стреляет по нашим позициям под Клещеевкой. Легендарный батальонный медик «Лакоза» пережидает обстрел, чтобы снова ринуться спасать жизни ребят. Он вытащил с поля боя не одну сотню человек. Рискуя жизнью.

К счастью, даже после таких передряг «Лакоза» цел и невредим. Мы встречаемся с ним в Луганске и первыми из журналистов показываем его лицо.

«Ребята, с которыми я служу и там нахожусь, это реальная моя поддержка и опора. Когда ты видишь, что тебя уважают твои коллеги и командиры, это, наверное, высшая награда», — делится батальонный медик ВС РФ с позывным «Лакоза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области.