Важнейший плацдарм: как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой
Военкор «Известий» показал работу бойцов подразделения «Ахмат» на передовой
Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
ВСУ пока еще удерживают южную часть Кременского леса.
Знаковое событие в зоне СВО: к выполнению боевых заданий приступили бойцы первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных. Каждый дал присягу на верность Российской Федерации. Батальон назван в честь Богдана Хмельницкого, полководца и гетмана Запорожской Сечи, при котором в результате восстания против польско-литовской власти, левобережная Украина с Киевом окончательно вошли в состав Русского государства. Очень многозначительное название для батальона. Его бойцы считают, что украинский народ сейчас находится в заложниках у киевского режима, с которым они готовы бороться до конца.
И это только начало. Российские войска ведут активную оборону практически на всех участках фронта. Отражают набеги украинских формирований и сами идут вперед. Особенно угрожающая для ВСУ ситуация складывается в районе Авдеевки, где постепенно с севера и юга сжимаются клещи, способные замкнуться в конце концов в районе Орловки, отрезав крупную группировку. Авдеевка в полуокружении с трех сторон, признали на этой неделе официально украинские военные.
При этом российские артиллеристы там действуют не только эффективно, но и эффектно. Кадры уничтожения украинского укрепленного пункта вызвали настоящий фурор в соцсетях.
На видео, как будто лучи лазера пронзают с неба землю. Это результат применения самоприцеливающихся боевых элементов проекта «Мотив-3». Мини-бомбы спускаются на парашюте и сами ищут цель по инфракрасному излучению, а затем пускают кумулятивную струю. Российские арсеналы таят еще немало сюрпризов для противника.
А вот арсеналы Киева и его западных союзников скудеют. Брюссель проинформировал страны сообщества о том, что план по поставке одного миллиона снарядов Украине вряд ли будет выполнен в срок, то есть к весне 2024 года.
Вся надежда на Америку, но Конгресс новые транши не утверждает, уже одобренные ранее суммы растрачены на 96%, и Вашингтон ограничивает поддержку. За неделю ни одной поставки не было, кстати.
Это усыхание подпитки уже чувствуется на фронтах, украинские подразделения бросают в бой все чаще без артподготовки. И с пулеметами времен Великой Отечественной, вместо натовских винтовок. Репортаж военкора «Известий» Дмитрия Зименкина.
Медик с позывным «Лакоза» вытащил с поля боя не одну сотню человек, рискуя жизнью. Бойцы спецназа «Ахмат» смотрят, как работают минометчики. Говорят: неплохо, но не очень точно.
«Это далеко не сравнимо с тем, что происходит у нас. У нас выборочно стреляют. Там же — просто ровняют целые кварталы», — комментирует работу зарубежных коллег боец спецназа «Ахмат» с позывным «Борец».
Настоящие профи от артиллерии дают свой мастер-класс. Цель определена: это укрепрайон ВСУ на окраине Кременского леса. Откинув маскировочный навес, канониры выходят на авансцену.
Бежим в укрытие. В блиндаже нам демонстрируют любопытный трофей, добытый на украинских позициях. Почти столетний музейный экспонат.
«У них нехватка оружия. Видите, чем воюют? То есть они выживают, как могут», — говорит боец спецназа «Ахмат» с позывных «Цыган»
Леса Кременной — важнейший плацдарм на краснолиманском направлении. ВСУ пока еще удерживают южную часть массива. Природный заповедник, где бои идут уже второй год, весь усыпан опасными артефактами. Но кроме мин и снарядов, встречаются находки полезные: вот, трофейный дрон.
— Слушай, а чего он поджаренный какой-то?
— Видать, пожар был, он старый.
Дрон испорчен, но в хозяйстве еще сгодится.
— Камера целая. На запчасти пойдет. Хороший.
Едва успеваем забрать находку, как обстановка накаляется. В небе замаячил еще и беспилотник ВСУ. Быстро уходим. Дрон долго не отстает, а наши силы не безграничны, поэтому пытаемся затеряться в деревьях.
«Укрытия. Деревья против минометов спасают. Ну, есть где укрыться. Приходится общаться под звук висящей почти что над тобой птицы», — констатирует боец спецназа «Ахмат», группы «Шрама» с позывных «Техник»
А это уже Артемовское направление. Беспилотники и тут не дают продохнуть.
Вражеская БМП стреляет по нашим позициям под Клещеевкой. Легендарный батальонный медик «Лакоза» пережидает обстрел, чтобы снова ринуться спасать жизни ребят. Он вытащил с поля боя не одну сотню человек. Рискуя жизнью.
К счастью, даже после таких передряг «Лакоза» цел и невредим. Мы встречаемся с ним в Луганске и первыми из журналистов показываем его лицо.
«Ребята, с которыми я служу и там нахожусь, это реальная моя поддержка и опора. Когда ты видишь, что тебя уважают твои коллеги и командиры, это, наверное, высшая награда», — делится батальонный медик ВС РФ с позывным «Лакоза».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области.
- 12 нояб
- Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
- 12 нояб
- «Не сгибает Россию»: о чем Путин разговаривал с китайским генералом
- 11 нояб
- Загнан в угол: неудачи Украины окончательно сломили Зеленского
- 11 нояб
- Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
- 11 нояб
- Худшие предсказания сбываются: украинские боевики лишились солидного боезапаса под Киевом
- 11 нояб
- «Взяли в плен»: командир роты «Днепра» рассказал правду о боевом подвиге против морпехов ВСУ
- 11 нояб
- Пленных немало: российские военные раскрыли детали тяжелого боя с ВСУ на берегу Днепра
- 11 нояб
- Спасательный круг сдулся. Почему Зеленскому важно «удалить» летний «контрнаступ»?
- 11 нояб
- САУ «Нона-СВК» — не имеет аналогов в мире. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 нояб
- Прибыли по сигналу: какие тайные документы о связи Украины и США пытались уничтожить в ЛНР
Читайте также
81%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?