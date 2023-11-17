«Занят»: Гергиев о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Дирижер Гергиев заявил, что не искал возможности работать еще больше

«Занят»: Гергиев о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров

Фото: © РИА Новости / Красильников Станислав

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Предполагается, что объявят о новой должности народного артиста СССР на международном форуме в Петербурге, который проходит с 16 по 18 ноября.

Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев заявил, что не искал возможности работать еще больше. Так он ответил на сообщения о его вероятном назначении на должность главы Большого и Мариинского театров.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране… мы считаем необходимым, нужным», — сказал он в эфире федерального телеканала.

При этом, подчеркнул Гергиев, его нельзя упрекнуть, что он сидит без дела, поскольку дирижер недавно вернулся из Китая, где пробыл 20 дней. К тому же, у сотрудников Мариинского театра есть представления о своих возможностях и обязанностях, а также ответственности. И когда все три фактора сходятся в гармонии, то уже не важно, «два города, три театра, четыре региона, пять стран».

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Предполагается, что о новом назначении объявят на международном культурном форуме, который проходит в Петербурге с 16 по 18 ноября. Возможно, Гергиев будет совмещать две руководящие должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Гергиева в Большой театр.

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