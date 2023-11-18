ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области

Рядом с селом Лозоватка Днепропетровской области ВС РФ уничтожили склад авиаснарядов на аэродроме ВСУ. Также армия России нанесла успешные удары по арсеналу с оружием боевиков в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что склады у Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области полностью уничтожены. Также под Харьковом благодаря российским атакам разрушено помещение с вооружением первой бригады спецназначения ВСУ. Террористам не повезло и около Выгоды в Одесской области. Там разбили склад с топливом, которым боевики заправляли свои танки.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Москва приняла решение оказать поддержку региону на фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.