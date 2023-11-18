В Петербурге умер артист Александринского театра

Накануне ушел из жизни один из ведущих артистов Александринского театра Иосиф Кошелевич. Ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской культурной площадки.

Кошелевич посвятил театру 35 лет своей жизни, а до Александринского он отработал 16 лет на сцене Азербайджанского театра русской драмы. Он родился 20 августа 1949 года, а в 1973 году окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина.