В Петербурге умер артист Александринского театра

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 55 0

Он посвятил ему 35 лет своей жизни.

В Петербурге умер артист Александринского театра

Фото: Сайт Национального драматического театра России (Александринский театр) alexandrinsky.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне ушел из жизни один из ведущих артистов Александринского театра Иосиф Кошелевич. Ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской культурной площадки.

Кошелевич посвятил театру 35 лет своей жизни, а до Александринского он отработал 16 лет на сцене Азербайджанского театра русской драмы. Он родился 20 августа 1949 года, а в 1973 году окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«Спасибо маме и папе»: Александр Петров назвал самый лучший подарок на Новый год
15:57
В Петербурге умер артист Александринского театра
15:39
ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
15:21
ВСУ лишились противокорабельных ракет «Нептун» и катеров в Черном море
15:03
Убедил: суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия
14:45
Новый скандал? Канье Уэст оказался в эпицентре музыкальных разборок

Сейчас читают

Бросается в глаза. Певица МакSим забыла свой хит, который знают миллионы россиян?
Стоим перед выбором: пять интересных теорий о наших сновидениях
Эти вещи должны быть у каждой: как правильно выбрать стильные аксессуары
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд