В Эстонии усомнились в возможности F-16 помочь ВСУ изменить свое положение

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Глава Минобороны Эстонии: одни самолеты не изменят ход конфликта на Украине

В Эстонии усомнились в возможности F-16 помочь ВСУ изменить свое положение

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew / U.S. Air

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим находится в ожидании западных истребителей. Вот только не все считают, что они изменят ход спецоперации.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не верит, что западные истребители помогут Украине переломить ход спецоперации. Об этом он заявил изданию «РБК-Украина».

«Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход (спецоперации. — Прим. ред.)», — сказал он.

Певкур добавил, что помимо истребителей украинская армия нуждается и в боеприпасах большой дальности для различных видов ракетных систем. Также глава Минобороны Эстонии указал, для успехов на поле боя любой стране нужна прежде всего боеспособная армия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
18 нояб
Два человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе под Белгородом
18 нояб
ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
18 нояб
ВСУ лишились противокорабельных ракет «Нептун» и катеров в Черном море
18 нояб
ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
18 нояб
От 120 мин в минуту: лучшее видео из зоны СВО за день
18 нояб
«Меньше людей»: пленный наемник рассказал о бедственном положении дел в ВСУ
18 нояб
Послушный и недорогой: ВС России начали применять аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
18 нояб
Минобороны показало кадры уничтожения группы боевиков ВСУ в районе Артемовска
17 нояб
«Их не примут»: Песков сообщил, каким релокантам будет сложно вернуться в Россию
17 нояб
Невидим для ВСУ: армия России построила подземный город на передовой
-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:11
В Эстонии усомнились в возможности F-16 помочь ВСУ изменить свое положение
21:54
«Я не одинока»: Лада Дэнс призналась, что у нее есть мужчина
21:38
Удар по кишечнику: врач назвал главную опасность полуфабрикатов для здоровья
21:21
Не только от кофе: от чего стоит отказаться в дни магнитной бури
21:04
В убийстве сознался его друг: тело пропавшего 12-летнего школьника нашли с реке в Ачинске
20:50
В Черном море на мине подорвался перевозивший из Одессы зерно балкер

Сейчас читают

Малефисента с замашками Вествуд: стилист раскрыла секрет оглушительного успеха Мишель Лами
«Спасибо маме и папе»: Александр Петров назвал самый лучший подарок на Новый год
Звезду шоу «Пацанки» задержали в Москве
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд