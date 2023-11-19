Из офисного работника в экстрасенсы: почему все больше россиян хотят стать эзотериками

В 2023 году россияне потратили более 900 миллионов рублей на изучение эзотерики. Почему желание начать зарабатывать в этой сфере только увеличивается?

Интересная дискуссия возникла на этой неделе — а нужно ли российским женщинам высшее образование? Поводом для жарких споров стало высказывание сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая призвала переориентировать девушек с учебы в вузе на семейные ценности. При этом у самой Маргариты Николаевны два диплома и трое детей. Она потом долго объясняла, что не имела в виду ничего плохого и дело каждой выбирать — подгузники или учебники, условно.

Но идея «пошла в народ». Например, профессор биологии из Нижегородского университета Лобачевского, мать двоих детей, назвала женское образование — ошибкой человечества. И министр здравоохранения, а он акушер-гинеколог, отец двоих детей, тоже называл «порочной» практику — сначала выучиться, сделать карьеру, а потом рожать. С медицинской точки зрения.

Все эти люди, словом и делом доказавшие неравнодушие к деторождению, конечно, хотят как лучше. Но они не учитывают два важных фактора. Во-первых, надо начать переориентацию «с пеленок» и переписать детские сказки — там про демографию вообще ни слова. Женился Иванушка-дурачок на Елене Прекрасной. И что дальше? Во-вторых, надо учитывать естественную тягу женского ума к новым знаниям. Вопрос — к каким?

Удивительная статистика: на курсы по эзотерике россияне, а я не ошибусь, пожалуй, если скажу «россиянки», потратили в этом году 900 миллионов рублей. Может, вопрос не в ограничении образования для женщин, а в его содержании? Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Анны Воропай.