Операторы «Буревестника» уничтожили технику ВСУ под Краматорском

Расчетам ударных беспилотников удалось поразить легкобронированную технику ВСУ в районе Краматорска. Воздушная разведка обнаружила многоцелевой транспортер-тягач МТЛБ, замаскированный в лесополосе. Техника, как отмечается, использовалась украинскими подразделениями для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения.

После обнаружения цели операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли по ней несколько ударов.

В результате атаки на МТЛБ произошло возгорание. По информации Минобороны, техника была полностью уничтожена.

В ведомстве отметили, что расчеты беспилотных систем продолжают выявлять и поражать технику украинских подразделений, в том числе в глубине их обороны.

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