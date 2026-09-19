Огненная ловушка. Лучшее видео из зоны СВО

Цель обнаружили с воздуха после того, как она попыталась скрыться среди деревьев.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Операторы «Буревестника» уничтожили технику ВСУ под Краматорском
Расчетам ударных беспилотников удалось поразить легкобронированную технику ВСУ в районе Краматорска. Воздушная разведка обнаружила многоцелевой транспортер-тягач МТЛБ, замаскированный в лесополосе. Техника, как отмечается, использовалась украинскими подразделениями для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения.
После обнаружения цели операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли по ней несколько ударов.
В результате атаки на МТЛБ произошло возгорание. По информации Минобороны, техника была полностью уничтожена.
В ведомстве отметили, что расчеты беспилотных систем продолжают выявлять и поражать технику украинских подразделений, в том числе в глубине их обороны.
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