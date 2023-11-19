В Москве состоялся концерт в честь 40-летия рок-группы «Алиса»

Рок-группа «Алиса» дала большой концерт на площадке ЦСКА Арена в Москве 18 ноября. Шоу состоялось в рамках тура, посвященного 40-летию коллектива. В зале собрались сотни поклонников легендарной команды во главе с автором большинства ее песен Константином Кинчевым. Фанаты в одежде с символикой «Алисы» с энтузиазмом рассказали, чего ждут от представления и как они познакомились с творчеством одной из самых популярных групп русского рока.

«Просто оторвемся по полной сейчас. Мы и на 30 лет ходили, и сейчас. И на 45, и 50 пойдем», — заявили поклонники Владимир и Наталья.

Многие зрители шоу слушают «Алису» едва ли не со дня ее основания. Один из них признался, что любит группу с 1997 года, сегодня он привел на выступление кумиров сына. Молодой человек теперь тоже является частью фанатского сообщества, которое называют армией «Алисы». Еще одна пара впервые пошла на концерт группы, когда только начала встречаться.

«У нас, как говорится, юбилей. Десять лет мы в браке, и в первый раз мы ходили на концерт именно когда начали встречаться. Это было десять лет назад, 17 ноября. Вот 18 ноября мы решили повторить — на 40 лет», — поделились супруги.

На шоу музыканты представили свой новый альбом «Дудка», а также исполнили проверенные временем хиты. На днях, 12 ноября, состоялся концерт «Алисы» в Петербурге, его принял в своем зале СК «Юбилейный». Тогда фронтмена Константина Кинчева буквально забросали шарфами с логотипом группы. Он не унес их за кулисы, а надел на себя и продолжил петь. Посвященный 40-летию тур включает в себя выступления еще в десяти российских городах.

Годом основания «Алисы» считается 1983-й, еще через год ее состав пополнился Кинчевым. С его приходом к группе пришла широкая известность, первой важной площадкой для выступлений стал Ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна — там прозвучали написанные им песни «Мы вместе» и «Мое поколение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был вклад основателя Андрея Шаталина в рок-группу «Алиса». О смерти артиста стало известно 13 ноября, ему было 63 года.