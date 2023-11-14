Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти ничего не известно, нет и других подробностей. Между тем группа «Алиса» выразила соболезнования родным и близким музыканта.

В августе Андрей Шаталин оказался в неприятной истории. Гитарист в один из дней вышел из дома в магазин, а затем исчез. Друзья ранее ничего похожего за ним не наблюдали. Испуганные жена и дети, осознав пропажу главы семьи, тут же обратились за помощью к специалистам-поисковикам.

Позднее, через два дня, Шаталина нашли в лесу. Музыкант был обнаружен в районе пропажи и находился в неадекватном состоянии.

Андрей Шаталин — российский гитарист и клавишник. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где в годы студенчества создал группу «Демокритов колодец». Сооснователем «Алисы» Шаталин стал в 1983-м. Играл в составе музыкант с перерывами до 2003 года.

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