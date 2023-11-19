Трансгендеры и бодипозитивные — мимо: кто победил на «Мисс Вселенная»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 959 0

Впервые титул «Мисс Вселенная» получила модель из Никарагуа

Трансгендеры и бодипозитивные — мимо: кто победил на «Мисс Вселенная»

Фото: Reuters / JOSE CABEZAS

Читайте нас в: Дзен Новости

Россию на конкурсе представила певица и модель Маргарита Голубева. Какое место заняла она?

В Сальвадоре состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Титул и корона, усыпанная драгоценными камнями, в этом году достались 23-летней представительнице Никарагуа Шейнис Паласиос.

Паласиос поборолась с 84 красавицами. В тройку самых красивых женщин планеты также вошли 27-летняя модель из Таиланда Аннтонию Порсильд и 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.

Интересно, что в этом году конкурс прошел без серьезных скандалов. В 2024-м Паласиос передаст корону другой победительнице — следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Что известно о Шейннис Паласиос?

Победительница 72-го конкурса окончила отделение массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете. В студенческие годы она увлекалась волейболом. В конкурсах красоты девушка принимает участие уже на протяжении семи лет.

В 2016 году она забрала титул «Мисс подросток Никарагуа», после она вошла в ТОП-10 на Teen Universe. В 2021-м Шейннис приняла участие в «Мисс мира», однако в финал у нее пройти не получилось. Минувшим летом она одержала победу главном на конкурсе в Никарагуа, что открыло ей путь на «Мисс Вселенной».

Какое место заняла представительница России?

Маргарита ГолубеваМаргарита Голубева. Фото: Reuters / Margarita Golubeva

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, к сожалению, выбыла из соревнований на этапе отбора в полуфинал. Она не вошла в число 20 лучших конкурсанток. Однако ее выходы в купальнике и национальном костюме были признаны одними из самых эффектных.

На самом запоминающемся дефиле россиянка предстала в образе Царевны-Лебедь. Девушка будто сошла на сцену картины Михаила Врубеля. Создатель наряда — ее земляк — вдохновился русскими сказками. Платье было украшено полудрагоценными камнями.

Что было нового на конкурсе «Мисс Вселенная»?

Шейннис впервые принесла титул «Мисс Вселенная» Никарагуа, однако на конкурсе было много нового.

В 2023 году на конкурс впервые была допущена плюс-сайз модель — Джейн Дипика Гарретт из Непала. Девушка весит более 80 килограммов и пропагандирует бодипозитив.

Также организаторы впервые за 66 лет допустили к участию замужних женщин и матерей. А еще — впервые в истории «Мисс Вселенная», с 1952 года, в соревновании приняла участие модель из Пакистана.

Какие тренды покидают конкурс «Мисс Вселенная»?

В этом году в конкурсе приняли участие две трансгендерные женщины — 28-летняя Марина Мачете из Португалии и 22-летняя Рикки Колле из Нидерландов. Жюри или зрители особо внимания им уделили.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о «Мисс Россия» Маргарите Голубевой.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцовой
12:01
ТОП-3 знака зодиака, которые не привлекают мужчин
11:39
«На это не подписывались»: ВСУшники пришли в ярость от действий наемников
11:11
Трансгендеры и бодипозитивные — мимо: кто победил на «Мисс Вселенная»
10:56
Еще одно «бутылочное горлышко»: чем обернется остановка танкеров России в Датских проливах
10:19
«Гадание» по стопам: о каких проблемах со здоровьем говорят «косточки» на больших пальцах

Сейчас читают

Трансгендеры и бодипозитивные — мимо: кто победил на «Мисс Вселенная»
Никто не вспомнит имена: что стало с одноклассниками Сыроежкина из «Приключений Электроника»
«Это не он»: мать погибшего в Ачинске подростка озвучила свою версию смерти сына
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд