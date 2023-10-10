Считала себя некрасивой и мечтала стать криминалистом: что известно о новой «Мисс Россия»

Маргарита Голубева дала первое большое интервью после победы в конкурсе красоты.

«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева из Петербурга в первом большом интервью «Известиям» после победы рассказала, как попала в модельный бизнес, а также о детских комплексах по поводу собственной внешности и даже буллинге в школе. По словам главной красавицы страны, она простила своих обидчиков. Но, очевидно, все еще помнит, как из-за едких комментарием одноклассников утверждалась в мысли, что она некрасива.

«Где-то до 15 лет, как раз до того, как я стала работать моделью, мое лицо только формировалось, я была худощавая, очень высокого роста, с густыми бровями. Черты лица в подростковом возрасте формировались неравномерно, поэтому я никогда не ощущала себя красивой», — призналась 22-летняя Голубева.

Девушка отметила — она не ожидала, что однажды из гадкого утенка превратится в прекрасного лебедя. Смирилась с действительностью и не пыталась как-то исправить ситуацию. В школе над Голубевой подшучивали, но, по ее словам, до откровенной жестокости дело не доходило. Сегодня она понимает — не нравиться кому-то нормально, но в детстве понять и принять беспричинный хейт не получалось, было больно. Спустя годы Маргарита встретилась с обидчиками на встрече выпускников.

«Они изменились — у всех работа, у кого-то семья. Они стали абсолютно другими людьми, и у меня сердце растаяло. Я поняла: то, что было в школе, абсолютно неважно. Все стали личностями и хорошими людьми», — сказала модель.

К слову о моделинге. Голубева попала в этот бизнес случайно: шла на кастинг для рекламы пельменей, но перепутала двери и попала на просмотр в агентство. И тут же получила предложение заключить контракт. При этом о подиумах будущая «Мисс Россия» никогда не мечтала — хотела стать следователем-криминалистом. Теперь в планах музыкальная карьера. Маргарита поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК) на эстрадно-джазовое пение на кафедру к Ларисе Долиной. Заочно она продолжает учебу в Российской таможенной академии.

«Я получу диплом сольного исполнителя, артиста ансамбля, а также педагога. Я хочу связать свою жизнь с музыкой. Это решение ко мне пришло после участия в шоу „Голос“, когда меня очень сильно поддержал Александр Борисович Градский. Он сказал: „Иди учись профессионально, у тебя все получится“», — поделилась Голубева.

Маргарита, хоть и должна поддерживать форму для дефиле в купальниках, не отказывает себе в сладостях. Девушка заявила, что жить не может без мороженого и даже не пытается бороться с этой тягой. Комфорт превыше всего, загонять себя в жесткие рамки модель не готова. Даже во время подготовки к «Мисс Россия» она позволила себе несколько рожков. Что же касается личной жизни — сейчас сердце красавицы свободно. Все силы она отдает саморазвитию.

«Я уверена, что хороший человек обязательно притянется к тому, кто будет уже состоявшейся личностью… Я думаю, что мне подойдет творческий человек, так как я сама очень импульсивная, во мне очень много энергии, постоянно дома пою, и нужен человек, который примет все это и будет меня поддерживать», — сказала Голубева.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом объявления победительницы «Мисс Россия — 2023», финал состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Маргарита получила корону из белого золота, приз в размере миллиона рублей и возможность представить страну на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».