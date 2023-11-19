В Москве стартовал финал чемпионата по оказанию первой помощи

На территории олимпийского спорткомплекса «Лужники» в Москве 19 ноября стартовал финал Всероссийского чемпионата «Первая помощь». На открытии заключительного этапа побывали «Известия» и поговорили с участниками и организаторами соревнований.

В финале участвуют 445 детей в возрасте от 14 до 17 лет из 89 регионов России. Они соревнуются командами, в составе каждой из которых пятеро детей и один педагог. Так, участникам предстоит продемонстрировать знания и навыки оказания первой помощи. На площадке представлены две имитации: «Происшествие на улице» и «Разрушенное кафе».

«Мы живем в меняющемся мире и нужно не только знать, как оказывать первую помощь, но и уметь применять ее. И самое важное — это психологическая готовность уметь оказать первую помощь», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Кроме того, в этот день состоится награждение трех детей-героев, которые уже спасли чьи-то жизни. Например, Дмитрий Мешков сообщил, что спас ребенка из дренажного люка.

«Я сразу сказал родителям, что не хочу известности, всего прочего, мне это не особо нужно. А через неделю я просыпаюсь утром и понимаю, что об этом узнала вся Москва», — отметил он.

Еще один герой — девятилетний Максим Николаев — рассказал свою историю. Он самостоятельно предотвратил пожар в трубе на деревянной детской площадке.

«Я просто гулял и почувствовал запах гари. Я посмотрел и нашел горящий стакан. Начал таскать из песочницы песок, чтобы его потушить», — сказал он.

Победителям чемпионата вручат памятные подарки. Среди призов также есть сертификат на четырехдневное путешествие. Накануне соревнований детям организовали трехчасовую экскурсию по выставке-форуму «Россия».

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