Будет ли он со мной? Как правильно гадать на суженного в новогоднюю ночь

Руслан Велишов
Руслан Велишов 4 0

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Будет ли он со мной? Как правильно гадать на суженного в новогоднюю ночь

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Новый год неспроста считается днем исполнения желаний и волшебства. Для некоторых это даже прекрасная возможность узнать свое будущее и погадать на суженного.

В бой курантов сожгите бумажку с именем возлюбленного. А попозже проведите ритуал, чтобы понять, исполнятся ли ваши просьбы. Сайт 5-tv.ru рассказал, как правильно гадать на суженного.

Гадания по книге

Литература — это именно тот вариант, с которым справится любой человек. Но нужно грамотно подойти к выбору произведения. Книга должна быть со счастливым концом.

У гаданий по литературе есть два варианта. Первый — человек называет страницу и строчку, а затем читает предложение и интерпретирует ее. И если ничего конкретного на ум не приходит, то процесс можно повторить.

Второй вариант позволяет узнать инициалы суженного. Для начала вы открываете страницу, которая соответствует дню вашего рождения и запоминайте первую букву на ней. По аналогии дальше вы открываете страницу вашего месяца. Затем открываем страницу по последним двум цифрам вашего года рождения. Таким образом формируются три буквы, которые обозначают ФИО суженного.

«Погасила свечи, загадала желание»

Следующий способ связан с гаданием с именами и свечой. Для этого понадобиться глубокий таз с водой, маленькая свеча, скорлупа грецкого ореха, бумажка, шариковая ручка и пластилин.

Емкость следует наполнить наполовину водой. На бумажке пишутся разные имена и с помощью пластилина прикрепляются к краям таза. Свечу надо поместить в ореховую скорлупа и поджечь.

Затем нужно установить сооружение в центре таза и смотреть куда оно поплывет. И не стоит пугаться, если свеча сожжет имя. Это очень хороший знак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов.

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