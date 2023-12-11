Что делают по утрам самые красивые женщины планеты?

То, как вы начинаете свое утро, пожалуй, один из ключевых моментов, который отражается на внешности. Когда вы проснулись? Что съели на завтрак? Какое упражнение сделали во время зарядки? Все это задает тон вашему дню. Если не знаете, какие ритуалы лучше всего совершать — можно взять примеры с культовых личностей. Вот что делают по утрам, например, самые красивые женщины планеты.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

Лондон, Париж, Лос-Анджелес или родная Бразилия — независимо от того, в какой точке мира просыпается супермодель, ее утренние ритуалы остаются неизменными.

«Я стараюсь принимать большинство важных решений именно с утра, на свежую голову. — говорит Алессандра. — После пробуждения я занимаюсь йогой, пилатесом. Мне не нужно заставлять себя делать упражнения — это часть моей жизни».

В обязательной утренней программе есть и медитация. Идеальный завтрак звезды подиумов — авокадо с яйцом, слегка поджаренным на кокосовом масле. И, конечно, большая чашка кофе!

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: www.globallookpress.com / DGP

Рози неоднократно откровенно делилась бьюти-секретами, в том числе, утренними привычками, которые всегда помогали ей поддерживать себя в великолепной форме.

Первая и самая любимая обязанность — 15-минутная прогулка с таксой. По возвращении — завтрак в соответствии с палеодиетой. Затем — капелька духов за ушком и домашняя тренировка с элементами балета. В то время как большинство из нас «прирастает» к офисному стулу, модель допивает зеленый смузи, отвечает на письма и делает легкий макияж. Неужели у этой суперженщины нет никаких слабостей? Есть! Кофе!

«Пока не выпью чашку горячего кофе я абсолютно бесполезна», — признается она.

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл. Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

Максвелл в интервью признается: несмотря на эффектную внешность, по части утренних секретов ей нечем нас удивить: «Первым делом я, как и абсолютное большинство людей, проверяю мой телефон — соцсети и электронную почту. После этого бегу в душ и выпиваю кофе, как правило, миндальный латте. Он бодрит лучше будильника! Затем — увлажняю кожу и наношу бальзам для губ».

Карли Клосс

Карли Клосс. Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

«Обожаю тренировки в первой половине дня. Дома я всегда просыпаюсь раньше всех, пью кофе и отправляюсь прямиком в зал, — говорит Клосс. — Даже если занятие занимает всего лишь 20 минут, это именно то, что заряжает меня на весь день. После — запрыгиваю в душ и чищу там зубы. Я многозадачная! А вообще я никогда не трачу много времени на сборы. А что касается завтрака, мой самый любимый вариант — омлет со шпинатом, авокадо и цуккини. И бегом к двери».

Миранда Керр

Миранда Керр. Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press Миранда Керр

Не стала скрывать свои утренние привычки и кукольная красавица Миранда Керр. «Мое утро начинается с объятий с сыном и обязательной медитации на чакры. Она разработана таким образом, что вы можете начать свой день с яркой, позитивной энергии, — описывает с улыбкой Миранда. — Также по крайней мере 20 минут я трачу на упражнения, как правило, это йога или пилатес».

Чтобы добавить себе энергии и жизненных сил модель готовит свой фирменный смузи, с большим количеством витаминов и минералов. Вот ее собственный рецепт:

сок одного кокоса, полстакана миндального молока;

1 столовая ложка порошка асаи;

1 столовая ложка ягод годжи;

1 столовая ложка спирулины;

1 столовая ложка какао-порошка;

1 столовая ложка семена чиа;

1 столовая ложка сырого веганского протеина в порошке;

1 ложка кокосового масла.

До того, как принять душ, Керр растирает тело сухой щеткой («это помогает циркуляции и лимфодренажу, а еще это отличный способ для отшелушивания ороговевших клеток»).

Кара Дельвинь

Кара Дельвинь. Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Свое утро Кара вот уже много лет начинает с важного психологического ритуала: первое, что она делает после пробуждения — пишет три страницы текста обо всем на свете: «Это намного труднее сделать, чем кажется. Но именно среди всего этого потока утреннего сознания можно вычленить свежие и интересные идеи».

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