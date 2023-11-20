Ком в горле: о каких болезнях может говорить это ощущение

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Врач Чернышова: ощущение кома в горле бывает при проблемах с щитовидной железой

Ком в горле: о каких болезнях может говорить это ощущение

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Читайте нас в: Дзен Новости

Врач-терапевт рассказала, почему при таком симптоме стоит показаться специалисту.

Наверное, практически каждый человек испытывал ощущение кома в горле. Но мало кто знает, что иногда это быть симптомом различных недугов. Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, это может говорить о заболевании щитовидной железы, рефлюксной болезни или невроза.

«Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел», — отметила эксперт в беседе с телеканалом «Москва 24».

Такое же ощущение может появляться и при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод.

Лучше лишний раз перестраховаться и пройти обследования. Если же врач не обнаружил никаких проблем со здоровьем, то ком в горле может быть связан с неврозом. Это, как указала Чернышова, лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией.

«Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли заболеть менингитом, если ходить в холод без шапки.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:11
Завтрак и зарядка: врач объяснил, как не замерзнуть в ожидании транспорта
7:52
Пожар в деревянном доме под Тюменью унес жизни троих детей
7:36
Ком в горле: о каких болезнях может говорить это ощущение
7:24
«В нем столько жизни!» — Петров в восторге от работы с Романом Полански
7:12
«Давайте начнем торговаться телами»: заключат ли Израиль и ХАМАС сделку по освобождению заложников
7:00
Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Сейчас читают

«Идеальный Новый год — в кругу семьи»: как Леонид Ярмольник встретит 2024-й
Певец Дмитрий Маликов готовит сюрприз ко дню свадьбы Александра Петрова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд