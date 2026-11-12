Ни опухолей, ни метастазов: что произошло после введения российской онковакцины

Гинцбург сообщил об исчезновении метастазов у пациента после онковакцины

У пациента, которому ввели отечественную онковакцину, после курса терапии не обнаружили метастазов и других новообразований. Положительную динамику подтвердил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, уже четыре месяца состояние мужчины остается стабильным.

«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. <…> Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — рассказал академик в интервью Газета.ру.

Медики продолжат следить за состоянием пациента в течение трех лет. Ежемесячные обследования включают детальную компьютерную томографию с высоким разрешением. Ее проводит глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн. Специалисты проверяют в том числе лимфатические узлы и обследуют организм целиком.

Гинцбург также объяснил принцип действия препарата. Он создан на основе матричной РНК и должен помочь иммунной системе распознавать и уничтожать злокачественные клетки, включая метастазы. Вакцину разрабатывают отдельно для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли: универсального состава для всех больных не существует.

Персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак», разработанную для лечения онкологических заболеваний, впервые применили в России в конце марта 2026 года. Препарат предназначен для лечения меланомы кожи. Тогда речь шла о первых изменениях в иммунных показателях пациента, а полноценную оценку результата планировали провести после завершения курса, который предполагал около десяти введений.

Наблюдение за первым получившим вакцину пациентом продолжится еще три года.

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