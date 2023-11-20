Бывший муж Бородиной снова намекнул на беременность новой возлюбленной

Если посчитать, как давно Курбан Омаров намекает о пополнении, то получается, что Валерия ждет ребенка почти год.

Экс-супруг ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров любит провокации и манипуляции в социальных сетях. И регулярно пользуется довольно грубыми пиар-приемами, восстанавливая пул подписчиков, которых якобы разогнала бывшая жена. Не брезгует и весьма деликатными темами, например, предполагаемой беременностью новой возлюбленной Валерии, которая на 20 лет моложе него.

В прошлом году праздничные новогодние публикации возмутили фолловеров Омарова. Как бы невзначай на фото появился тест на беременность, при этом ни слова, ни намека. Однако вброс, как говорится, сработал. Летом худенькая Валерия стала предметом бурного обсуждения, неудачно повернувшись и показав публике якобы округлившийся живот. Ну, точно беременна. Месяцы идут, ни о свадьбе, ни о пополнении влюбленные не говорят.

Омаров не впервые смущает фанатов двусмысленными публикациями. Источник фото: @zimamoscow.

И вот в блоге Омарова появляется не просто намек, бизнесмен буквально ткнул своих подписчиков носом в очевидное. Но ему не поверили. На свежем фото мужчина и его молодая пассия стоят среди воздушных шаров и табличек с вопросительным знаком — как бывает на гендер-пати. Курбан придерживает Валерию за живот, а она нежно касается его руки — все понятно. Насколько велик живот, на снимке трудно разглядеть, но сомнений вызывать он как будто не должен.

Под кадром расположился текст, совершенно с ним не связанный — об умении мечтать и отмене русской культуры. Публика в замешательстве, поздравлений в комментариях мало. Некоторые пользователи уверены — пара просто сходила на вечеринку друзей и там наснимала нового цепляющего контента. Другие просто возмущаются, что Валерия выглядит рядом с бойфрендом, как его дочка.

Стоит отметить, если тест на беременность с январского фото был бы положительным, у пары уже был бы малыш. Выходит, или Валерия перенашивает второй месяц, или Курбан Омаров слишком увлекся младенческим хайпом. Так или иначе, несмотря на демонстрацию абсолютной идиллии в отношениях, пара хранит в тайне планы и относительно свадьбы, и относительно деторождения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Курбан Омаров заявил, что продолжает искать любовь, в присутствии своей девушки.

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