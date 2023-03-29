Курбан Омаров заявил при своей будущей жене, что продолжает искать любовь

Бизнесмен Курбан Омаров заявил, что продолжает искать любовь. Причем сделал это при своей возлюбленной Валерии, на которой собирается жениться.

Казус произошел на премьере голливудского блокбастера «Джон Уик 4». На нее Курбан Омаров пришел вместе со своей избранницей и 15-летним сыном. Журналисты спросили знаменитость не перестал ли он верить в институт брака после развода с Ксенией Бородиной.

«Это будет мой третий официальный и четвертый неофициальный. Если бы я разочаровался, я бы на втором тормознул. Или на первом. Я как бы верю в любовь, что она есть, я ее ищу!» — со смехом ответил Омаров.

«Ты ее еще ищешь?» — спросила у него Валерия.

«Прости, я…» — смутился Омаров и прижал к себе возлюбленную, не продолжив отвечать.

Бывший муж Бородиной также рассказал, что с первого взгляда подвергся чарам Валерии и понял, что она — та самая. По словам бизнесмена, он очень настойчиво ухаживал за своей избранницей, «по-дагестански».

«Я сразу объяснил, что может быть, если нет», — пошутил бизнесмен.

Возлюбленная Омарова призналась, что была ошарашена напористостью и решительными поступками бизнесмена.

После развода с ведущей Ксенией Бородиной одиночество Курбана Омарова не продлилось долго. Совсем скоро он объявил об отношениях с Валерией, которая младше его на 20 лет. Пара была вместе около года, но рассталась, как признается сам бизнесмен, по его вине. Затем Курбан публично попросил девушку вернуться к нему. Вновь добившись расположения избранницы, бывший супруг Бородиной заявил Валерии о серьезности своих намерений, тем самым намекнув на скорое предложение руки и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров высказался о скорой свадьбе со своей избранницей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.