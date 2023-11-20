Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Супруга экс-главы Белого дома Джимми Картера скончалась дома в окружении близких.

Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Фото: Reuters / Mike Segar

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В возрасте 96 лет скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер — жена экс-главы Белого дома Джимми Картера. Об этом сообщили в центре Картеров.

Розалин Картер умерла 19 ноября в своем доме в окружении близких. Причина смерти не названа. Однако известно, что не так давно у женщины выявили деменцию. Также несколько дней назад в центре Картеров сообщили, что она начала получать хосписную помощь на дому.

«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня», — сказал Джимми Картер

Джимми Картер был президентом Штатов с 1977 по 1981 год. Сейчас ему 99 лет. Он скрепил себя узами брака с Розалин в 1946 году. Как отмечала телекомпания ABC, это была самая долгоживущая президентская пара в истории.

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