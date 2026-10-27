«Было честью создавать музыку»: умер американский рок-музыкант Донни Айрис

Умер американский рок-музыкант Донни Айрис

Американский рок-музыкант Донни Айрис ушел из жизни в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает People со ссылкой на семью артиста.

Фронтмен Donnie Iris and the Cruisers умер на 84-м году жизни. Три года назад у него диагностировали рак мочевого пузыря. Все это время он проходил лечение, но победить онкологию не удалось. Смерть Айриса подтвердили его родные и друзья в социальных сетях.

Известно, что 9 октября Айрис опубликовал обращение к поклонникам, в котором объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. 28 сентября он отыграл последний концерт в родном Питтсбурге, штат Пенсильвания.

«Я принял трудное решение отказаться от дальнейших концертных выступлений… Я глубоко признателен своим дочерям и всей моей семье, музыкантам, членам съемочной группы <…> и особенно фанатам, которые сделали эту жизнь возможной… Для меня было большой честью создавать музыку для вас», — говорится в письме музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 90-м году жизни скончался американский актер Уолтер Кениг, известный по роли офицера Павла Чехова в серии «Звездный путь». Уолтер Кениг родился в семье выходцев из Литвы. Кениг умер естественной смертью у себя дома в Северном Голливуде.

В актерский состав «Звездного пути» Кениг вошел в начале второго сезона. В период с 1967 по 1969 год он снялся в 36 эпизодах из 50 вышедших.

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