Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

Он отметил, что с Тулевым связана целая эпоха в жизни Кемеровской области. Цивилев отметил, что Тулуев возглавил Кемеровскую область в тяжелое время, когда «шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

«Это невосполнимая утрата. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора», — написал Цивилев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Аман Гумирович возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы. После стал членом Совета народных депутатов Кузбасса.

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