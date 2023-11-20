Россия выразила Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Решение финских властей нарушает права не только россиян, но и своих же граждан.

Россия выразила Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Россия выразила протест послу Финляндии после решения страны закрыть наиболее используемые пункты пропуска на государственной границе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России отметило, что закрытие КПП — решение, нарушающее права и интересы десятков тысяч граждан.

«Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, отмечается, что решение принято Финляндией под предлогом решения обострившейся ситуации с мигрантами и направлено на обострение отношений с Россией. Иначе как провокационным его назвать нельзя, указали в МИД.

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Несколькими днями ранее, 18 ноября, финские власти закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. По его словам, Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А затем появилась информация и о полном закрытии границы в ночь на среду, 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам замминистра иностранных дел России Александр Грушко, полное закрытие российско-финской границы будет противоречить интересам Хельсинки, однако такое развитие событий исключать нельзя.

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