«Исключать нельзя»: МИД и Кремль о перспективах полного закрытия границы с Финляндией

Диалог между Москвой и Хельсинки сейчас отсутствует. И инициатором его прекращения была не российская сторона.

Полное закрытие российско-финской границы будет противоречить интересам Хельсинки, однако такое развитие событий исключать нельзя. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в случае полного закрытия границы по инициативе Финляндии российская сторона будет прорабатывать соответствующие ответные меры. Руководствоваться при этом Россия будет своими национальными интересами, подчеркнул Грушко.

Реакция Кремля на закрытие границы России и Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не может повлиять на ситуацию с закрытием контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Финляндией. Причина, по его словам, в отсутствии диалога между Москвой и Хельсинки.

«Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что как такового диалога нет», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что не российская сторона виновата в «сворачивании диалога».

Песков также добавил, что Россия не согласна с обвинениями Финляндии в адрес российских пограничников. Они осуществляют свою деятельность, согласно инструкциям и, в соответствии с ними, предоставляют право на пересечение границы.

Несколькими днями ранее, 18 ноября, финские власти закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. По его словам, Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А затем появилась информация и о полном закрытии границы в ночь на среду, 22 ноября.

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