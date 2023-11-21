🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 21 ноября, Луна предостерегает от резких движений. В этот день важно задуматься о любви и отбросить ярлыки. Ведь нас ожидают новые сценария жизни и правила игры.

♈ Овны

В этот день можно достичь больших успехов. Вы энергичны и полны жизненных сил, способны справиться с любой задачей. Единственное, что делает вас уязвимыми — это некоторая неопределенность в отношениях с окружающими; вы будете волноваться и беспокоиться, пока не поймете, как стоит себя вести. День подходит для начала сотрудничества с новыми партнерами; оно будет долгим и плодотворным.

Космический совет: нужно не бояться принимать вызовы.

♉ Тельцы

День может принести проблемы, но вы блестяще справитесь с их решением. Неожиданно помогут те, от кого вы не ожидали ничего хорошего. Можно рассчитывать на поддержку влиятельных особ. Иногда люди встают на вашу сторону просто потому, что вы им понравились, смогли произвести хорошее впечатление. Ваши идеи они смогут оценить позже. Не исключены служебные романы, для начала любовных историй это подходящий день.

Космический совет: не стесняйтесь пробовать что-то новое.

♊ Близнецы

Будьте внимательны. Сегодня трудности могут возникнуть там, где вы их меньше всего ждали. Сложно поладить даже с теми, с кем вы раньше легко находили общий язык. Но серьезных проблем удастся избежать, если вы будете аккуратны и осторожны, постараетесь ни одной мелочи не упустить из виду. Вторая половина дня — подходящее время для неутомительных интересных дел.

Космический совет: примите точку зрения оппонента.

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♋ Раки

Первая половина дня будет непростой. Трудности, возникающие в это время, не так уж серьезны, но вы очень переживаете и волнуетесь, совершенно теряете равновесие, и поэтому любой пустяк кажется катастрофическим. Вы больше, чем обычно, нуждаетесь в поддержке, но рядом не всегда есть люди, которые понимают это. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Возможно, она не принесет головокружительных побед, но вы, по крайней мере, сможете отдохнуть и перевести дух.

Космический совет: сохраняйте спокойствие и уверенность в себе.

♌ Львы

Удачный день. Даже если бы возникли трудности, то вы быстро справились бы с ними, так много у вас энергии и целеустремленности. Но серьезных преград, которые требуется преодолевать, на пути не появится, так что можно все силы направить на дела, которые вызывают у вас особый интерес. Во второй половине дня вероятны какие-то значительные перемены к лучшему в личных отношениях.

Космический совет: развивайте свои социальные навыки.

♍ Девы

Утром лучше никуда не торопиться. Первая половина дня требует осторожности, максимального внимания к деталям, идеальной точности расчетов. Позже вас ждут приятные известия, неожиданные открытия, а также встречи с людьми, общение с которыми очень порадует. Отдыхать и развлекаться у вас получается лучше, чем работать, поэтому, если вы можете отложить дела на потом, следует поступить именно так. Хорошо складываются небольшие развлекательные поездки.

Космический совет: не принимайте все на веру.

♎ Весы

Интересный день. Сидеть сложа руки некогда, у вас много увлекательных дел и задач, над которыми хочется поразмыслить. Удается легко ладить с окружающими, конфликтов не возникает, даже если вы порой позволяете себе какие-то резкие высказывания и критические замечания. В тех редких случаях, когда вы допускаете какие-то промахи, вас хвалят и ободряют, а не ругают. Однако вам не всегда удается достичь поставленных целей, даже если они очень близки.

Космический совет: отношения — это ключ к счастью.

♏ Скорпионы

Захватывающий и яркий день. Он подходит для творчества, начала каких-то интересных и необычных дел. Чем смелее и оригинальнее ваши планы, тем лучше. Важные решения лучше принимать самостоятельно, тут интуиция будет вам надежным помощником. Важно, чтобы в этот день рядом были люди, способные понять ваши душевные порывы. Любую критику, даже доброжелательную, вы воспринимаете болезненно.

Космический совет: проверяйте поступающую информацию.

♐ Стрельцы

В начале дня придется поволноваться. Не все будет идти так, как задумано, придется в спешке менять планы, искать новых союзников. Труды и хлопоты ваши не будут напрасными, чуть позже вы получите за них щедрую награду. Могут появиться хорошие идеи, которые вы вскоре сможете воплотить в жизнь. Вторая половина дня обещает много приятных эмоций. Она хорошо подходит для общения с близкими, дает шанс решить личные проблемы, наладить отношения, которые важны для вас.

Космический совет: стремитесь к своим целям и мечтам.

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♑ Козероги

Не бойтесь трудностей: вы найдете способ их преодолеть и добьетесь отличных результатов. Чего вам сегодня не хватает, так это практичности. Не витайте в облаках, сосредоточьтесь на том, чего можно добиться если не прямо сейчас, то хотя бы в ближайшие дни. Реальная оценка собственных возможностей поможет избежать разочарований. С точки зрения личных отношений день очень благоприятен. Если вы проявите инициативу, в жизни произойдут большие перемены к лучшему.

Космический совет: будьте внимательными к эмоциям.

♒ Водолеи

День пройдет очень удачно, если вы не станете тратить время напрасно. Старайтесь использовать все открывающиеся возможности, даже если кажется, что это не так уж просто. Вы изобретательны и находчивы; сейчас это помогает достичь важных целей. Многие задачи вы сможете решить благодаря своевременной помощи друзей. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и это идет на пользу. Возможны романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Космический совет: хороший отдых поможет сохранить энергию.

♊ Рыбы

Не тратьте время напрасно в первой половине дня. Этот период подходит для того, чтобы заниматься чем-то важным и нужным, искать ответы на непростые вопросы. Вероятные полезные знакомства, а также встречи с людьми, с которыми вас прежде связывали теплые отношения. Позже наступит благоприятное время для отдыха и развлечений, общения с друзьями, романтических свиданий. Вы не просто легко находите общий язык с людьми, а часто понимаете их с полуслова, догадываетесь о сокровенных желаниях.

Космический совет: определите свои слабые стороны.

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