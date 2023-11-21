Умер летчик-предатель Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45 0

Мужчина тихо скончался в доме престарелых в США.

Умер летчик-предатель Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

Фото: Из открытых источников

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Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США. Он скончался два месяца назад, но в широких кругах об этом стало известно лишь сейчас.

Как сообщает издание The New York Times, Беленко ушел из жизни в доме престарелых в возрасте 76 лет после скоротечной болезни.

В материале отмечается, что хоть «американские товарищи» и будут скучать о нем, но мемориальной службы проводить не будут.

В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав тем самым возможность изучить противникам устройство новейшей по тем временам машины. В результате он получил политическое убежище и позднее гражданство в США, где обзавелся новой семьей. Там он осуществлял и консультации местным властям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла Лариса Токарева, работавшая над фильмом «Три мушкетера».

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