Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 169 0

Одаренная женщина, несмотря на фильмографию из сотни с лишним работ, не ограничилась реализацией актерского таланта.

Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова

Фото: Кадр из х/ф «Мальчишки есть мальчишки», реж. Вера Пливова-Шимкова, 1975 г., 1972 г.

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Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и телевидения Здена Гадрболцова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в материале портала Novinky. Артистки, на счету которой больше сотни фильмов и сериалов, не стало 20 ноября. Отмечается, что в декабре прошлого года Гадрболцова перенесла инсульт.

Будущая артистка появилась на свет в 1937 году в Праге. В родном городе она отучилась на театральном факультете Академии исполнительских искусств. Учебное заведение расположено в центре столицы в историческом здании, оно существует с 1945 года. Получив профессию, Гадрболцова стала играть, сотрудничала с несколькими пражскими театрами. Пробовала себя и в качестве режиссера — ставила Чехова.

Одним актерством не ограничивалась. Посмимо театра артистка работала на радио, а также писала детективные романы. Гадрболцова свободно говорила на английском, французском и испанском языках, занималась, в том числе переводами текстов. Дебют на экране состоялся в 1959 году. В 1971-м она сыграла Сару в известном фильме «Соломенная шляпка», также получила роль в чехословацкой экранизации «Я умею прыгать через лужи», в детской комедии «Посторонним вход разрешен», снятой студиями СССР и ЧССР.

По данным портала «Кинопоиск», последний проект, полный метр, датирован 2019 годом. В 2016-м Гадрболцова сыграла второстепенного персонажа в мини-сериале «Пустошь» — криминальном детективе об угасающем провинциальном городке, в котором происходит серия шокирующих событий.

Ранее, писал 5-tv.ru, скончалась актриса и художник-постановщик Лариса Токарева, работавшая над культовым фильмом «Три мушкетера».

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