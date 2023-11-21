Президент Украины рассказал, как политиками становятся те, кто ведет боевые действия.

Военнослужащие на Украине стали уходить в политику после майдана 2014 года, совершая большую ошибку. Об этом заявил сам президент страны Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun.

Он считает, что в то время они меняли сферу своей деятельности из-за уничтоженной репутации. Однако Зеленский считает такой шаг неправильным.

«Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, совершив, как я считаю, большую ошибку», — заявил Зеленский.

В интервью президент Украины также прокомментировал возможность проведения мирных переговоров с Россией, учитывая тяжелое положение украинской армии.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Москва не хочет окончания конфликта, поэтому разговоров о заключении мира «любой ценой» не может быть речи.

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией. По его словам, Киев хочет мира, но замораживать конфликт он не намерен.