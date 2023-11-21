«Майдан-3»: Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 107 0

Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине будет осуществлена до конца года

«Майдан-3»: Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Кто, по мнению главы киевского режима, планирует его провести?

Операция по смене главы Украины будет осуществлена до конца 2023 года. Об этом заявил сам президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью The Sun.

«Название операции — „Майдан-3“. Она предназначена для смены президента», — добавил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что подготовкой операции занимаются якобы российские спецслужбы.

Несколько дней назад президент Украины заявлял, что об операции «Майдан-3» ему доложила разведка. В ее подготовке Зеленский обвинил власти России, которые якобы «стремятся посеять раскол в украинском обществе» и в результате свергнуть нынешнего президента с поста.

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Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине. Эта операция, по его словам, носит название «Майдан-3».

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