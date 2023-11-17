«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Зеленский: на Украине могут готовить операцию «Майдан-3» для смещения президента

«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Лидер киевского режима опасается, что его свергнут с занимаемого поста.

На Украине могут готовиться к государственному перевороту для смещения лидера страны. Об этом заявил сам президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями зарубежной прессы.

«Майдан для них — переворот, поэтому операция понятна», — приводит его слова Bloomberg.

Зеленский уточнил, что ему доложила разведка об операции «Майдан-3». В ее подготовке он обвинил власти России, которые якобы «стремятся посеять раскол в украинском обществе» и в результате свергнуть нынешнего президента с поста.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Зеленский заявил, что против заморозки конфликта с Россией

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ из-за войны на Ближнем Востоке.

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