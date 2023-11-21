«Изощренная форма»: Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал

Украинский лидер прекрасно понимает, что превратился для Запада в «козла отпущения» за все просчеты в противостоянии с Россией. Что он будет делать дальше?

Отказ от переговоров с Россией станет для президента Украины Владимира Зеленского изощренной формой самоубийства. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

«Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства», — прокомментировал он.

Общественный деятель отметил, что Зеленский превратился в «козла отпущения» для Запада за их же промахи в противостоянии с Россией. По его словам, глава Незалежной и сам это прекрасно понимает.

Рогов подчеркнул, что Москва и Киев смогут сеть за стол переговоров только на условиях российской стороны, а они уже давно озвучены — это денацификация и демилитаризация постукраинского пространства, а также признание итогов референдумов, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Зеленский ранее дал интервью изданию The Sun, в котором исключил идею мирных переговоров с Россией. При этом он признал тяжелую ситуацию на фронте. Примечательно, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал о давлении Запада на Киев. Страны-партнеры, по его словам, указывают на необходимость переговоров с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ открыли «охоту» на мирных граждан с помощью дронов.