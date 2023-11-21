В МИД сообщили, что киевский режим готовил жителям Донбасса участь жертв палестино-израильского конфликта. Россия сумела это предотвратить.

Украинские нацисты в последние недели начали «охотиться» на мирных граждан и их транспорт при помощи ударных дронов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в рамках брифинга ведомства.

«Операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары», — отметил он.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что вхождение республик Донбасса в состав России, подписание договоров о дружбе с ними, а также начало специальной военной операции позволили российской стороне вовремя оказать помощь населению.

«Жителей Донбасса ждала бы участь жертв, гибель которых мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке», — резюмировал посол.

Накануне начала спецоперации, заметил Мирошник, Украина при поддержке западных стран была намерена нанести поражение Донбассу. По его словам, украинские нацисты планировали провести «кровавую зачистку».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сумела зафиксировать, что в период с 17 по 24 февраля по районам Луганской и Донецкой народных республик Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускали до 1,5 тысячи снарядов ежедневно. Это было ничем иным как артподготовкой перед стартом пехотной военной операции, подчеркнул посол.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Верховной раде сделали резкий выпад в адрес русских на Украине.