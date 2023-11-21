Ушел в последний рейс: умер знаменитый блогер-дальнобойщик Калян86

Смерть стала ударом для его родных и близких.

Умер знаменитый блогер-дальнобощйик Николай Галенко, более известный под прозвищем Калян86. Звезде отечественного автоблогинга было 37 лет.

Автора популярного канала на YouTube нашли в его собственной квартире. Коллега Галенко по имени Богдан уточнил, что дверь пришлось вскрывать.

Предварительная причина смерти — остановка сердца. Друг покойного, блогер «Дальнобой 596» поспешил опровергнуть некоторые слухи, которые уже появились среди поклонников знаменитости.

«Какую ересь вы несете — остановка сердца, напился он энергетика… Какая вам разница, нет человека! Он внес огромный вклад в дальнобойный вклад» — прокомментировал ситуацию коллега Каляна86.

Проводы дальнобойщика в последний путь планируются в Тюмени, однако точных данных пока что нет. Мать, брат и сестра Галенко находятся в состоянии шока и не комментируют ситуацию, но в личном Telegram-канале блогера уже появился прощальный пост.

«К большому сожалению, Николая больше нет, причина — остановка сердца. Покойся с миром, Коля… Ты всегда останешься с нами. Это был твой последний рейс и навсегда… Скорбим», — гласит сообщение.

На YouTube-канале Галенко было более 600 тысяч подписчиков, он выкладывал видео о своих приключениях на протяжении восьми лет. Другие автоблогеры всегда отзывались о нем с теплом и уважением.

«Да, Калян86 ушел в последний рейс. Он по жизни был наш коллега. Мы общались по телефону, всякое было, когда в начале карьеры спорили, но ничего, поговорили и решили. Вот, говорят, что я его ни разу не видел, но он был мне больше, чем друг. Мы с ним всегда общались, советовались что делать, как делать. Братишка, спи спокойно», — эмоционально прокомментировал смерть товарища «Дальнобой 596».

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