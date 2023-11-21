«В условиях глобального потепления»: какой будет эта зима в Москве

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 37 0

Синоптик Вильфанд: в Москве зимой ожидаются заметные перепады температур

«В условиях глобального потепления»: какой будет эта зима в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Тема:
Погода

Чем погода удивит жителей столицы в предстоящие месяцы?

Эта зима в Москве, как ожидается, будет теплее обычного. Об этом изданию NEWS.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, столбики термометров этой зимой порадуют москвичей отметкой выше нормы. Однако, что касается погоды в целом, сезон будет неоднородным.

«В условиях глобального потепления на европейской части России температура воздуха будет около и выше нормы. То есть зима не будет холодной, но она ожидается очень неоднородной. Ничего более конкретного сказать невозможно», — поделился специалист.

Вдобавок он назвал среднюю зимнюю температуру воздуха для Москвы в декабре и январе. Так, в последнем месяце года в столице России в основном бывает около минус четырех градусов, а в январе холодает еще на два с лишним градуса.

При этом именно в предстоящем сезоне, по прогнозу Вильфанда, стоит быть готовыми к заметному перепаду температур: от потепления до похолодания в минус 15 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили об аномальных заморозках.

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