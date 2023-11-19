Отклонение от нормы: россиян предупредили об аномальных заморозках

Морозы придут внезапно. Успейте подготовить шапки и шарфы!

О теплых осенних деньках можно позабыть — впереди россиян ждут устойчивые заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что серьезные холода для данного периода времени в принципе не характерны.

«В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней — волны холода», — подчеркнул в интервью для ТАСС ученый.

Кроме того, Вильфанд отметил серьезное похолодание в Ненецком автономном округе. Там столбик термометра может опуститься почти до 25 градусов ниже ноля. А это ни много ни мало — практически на 7-9 градусов ниже климатической нормы данного периода.

«Очень холодная погода будет и в Мурманской области — температура на 9–12 градусов ниже нормы. Это значит, что морозы там будут до –22 градусов. В Карелии будет на 7–10 градусов ниже нормы — морозы до –16 градусов. В Коми ожидаются морозы до –26…–29 градусов, и это на 9–11 градусов ниже нормы», — также сообщил Роман Вильфанд.

Сильные заморозки ожидаются, в числе прочего, в Красноярском Крае. Стоит теплее одеваться и жителям Хакасии и Якутии. Там столбик термометра упадет до 40 градусов ниже ноля.

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