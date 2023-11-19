Отклонение от нормы: россиян предупредили об аномальных заморозках

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании в регионах

Отклонение от нормы: россиян предупредили об аномальных заморозках

Фото: © РИА Новости / Станислав Савельев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Морозы придут внезапно. Успейте подготовить шапки и шарфы!

О теплых осенних деньках можно позабыть — впереди россиян ждут устойчивые заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что серьезные холода для данного периода времени в принципе не характерны.

«В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней — волны холода», — подчеркнул в интервью для ТАСС ученый.

Кроме того, Вильфанд отметил серьезное похолодание в Ненецком автономном округе. Там столбик термометра может опуститься почти до 25 градусов ниже ноля. А это ни много ни мало — практически на 7-9 градусов ниже климатической нормы данного периода.

«Очень холодная погода будет и в Мурманской области — температура на 9–12 градусов ниже нормы. Это значит, что морозы там будут до –22 градусов. В Карелии будет на 7–10 градусов ниже нормы — морозы до –16 градусов. В Коми ожидаются морозы до –26…–29 градусов, и это на 9–11 градусов ниже нормы», — также сообщил Роман Вильфанд.

Сильные заморозки ожидаются, в числе прочего, в Красноярском Крае. Стоит теплее одеваться и жителям Хакасии и Якутии. Там столбик термометра упадет до 40 градусов ниже ноля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как горячие батареи незаметно убивают здоровье.

Тема:
Погода
18 нояб
«Без скидок и шуток»: москвичей предупредили о характерной для января погоде с 19 ноября
16 нояб
Метеоролог назвал регионы России, куда уже скоро придет настоящая зима
13 нояб
«Знаковое событие»: жителям Москвы спрогнозировали приход настоящей зимы
11 нояб
«Продукт глобального потепления»: какой будет зима в России
10 нояб
Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой
9 нояб
Холод в царстве Морфея: когда сон с открытым окном перестает быть полезным
9 нояб
Пульс Солнца: какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить
9 нояб
Массовая аномалия: какой погоды ждать россиянам в ближайшие дни
8 нояб
Реагент, соль или песок: что безопаснее для обработки дорог зимой
7 нояб
Заметает всё и вся: что происходит с погодой в регионах РФ и ждать ли тепла
-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Рубль, инфляция, социалка: куда потратят госбюджет в следующем году
8:50
Отклонение от нормы: россиян предупредили об аномальных заморозках
8:19
Никто не вспомнит имена: что стало с одноклассниками Сыроежкина из «Приключений Электроника»
7:58
Почему на могиле актера Виктора Проскурина до сих пор нет памятника
7:31
Шквальным огнем: как «Солнцепеки» уничтожают укрепрайоны ВСУ
7:15
Теперь нас трое: почему многие браки распадаются после рождения ребенка

Сейчас читают

Никто не вспомнит имена: что стало с одноклассниками Сыроежкина из «Приключений Электроника»
«Ни воды, ни еды»: больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд