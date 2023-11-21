На справедливой траектории: что сейчас происходит с курсом рубля

Почему стоимость западных валют резко упала?

Российская национальная валюта в настоящее время восстанавливает свою справедливую стоимость. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его мнению, сложившаяся тенденция является достаточно долгосрочной. При этом покупать доллары или евро нет никакого смысла — иностранная валюта пригодится только в поездках.

«Доллар и евро имеет смысл покупать, если они необходимы для поездок. Можно диверсифицировать в свой валютный портфель, но держать их на счетах невыгодно и рискованно, учитывая санкции», — заявил специалист.

Чирков добавил, что доллар и евро считаются токсичными валютами не только в России, но и в других странах мира. Он уточнил, что их позиции будут ослабевать и дальше.

Сейчас у россиян существует очень много альтернатив. К примеру, вклады в китайских юанях имеют большую процентную ставку.

«Вообще нельзя сказать, какая валюта выгоднее, но есть много альтернатив. Китайский юань, вклады по которому имеют большую процентную ставку, счета защищены, защита от санкций. Можно валюту ОАЭ порекомендовать — дирхам, учитывая, что они с 2024 года входят в БРИКС, и у нас хорошее взаимодействие в финансовой сфере», — уверен Чирков.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара опустился до 88 рублей впервые с 30 июня.