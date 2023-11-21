«В отличие от многих»: Митя Фомин прошелся по любителям спеть под «фанеру»

Артист уверяет, что работает исключительно «вживую».

Певец Митя Фомин в январе 2024-го отметит 50-летие. Артист даст большой сольный концерт в Москве, приуроченный к своему юбилею.

Изданию utro.ru в преддверии большой даты звезда рассказал, чем он отличается от многих коллег по цеху. Фомин поделился, что на Новый год полетит в Дубай, где у него запланирован концерт, после чего он вернется в столицу, отпразднует новоселье и начнет готовиться к своему сольнику, который состоится 27 января.

Отмечается, что юбилейный концерт фронтмена группы Hi-Fi обойдется примерно в пять миллионов рублей. По словам Фомина, у него нет особой надежды отбить эту сумму на билетах.

«Хотя потом я планирую поехать в тур по стране, и, может, тогда смогу что-то заработать», — говорит певец.

Артист обратил внимание на то, что в последнее время его коллеги «очень сильно» повысили свои гонорары. Исполнитель хита «Все будет хорошо» признался, что и он последовал их примеру.

«Мы не отстаем, поскольку не хуже остальных. Я все равно не очень много стою, и соотношение „цена-качество“ кажется идеальным. Ведь я, в отличие от многих коллег, работаю только „вживую“», — высказался звезда.

Как считает Фомин, не все артисты умеют петь «вживую» — это весьма сложно. Зрители, в свою очередь, желают слышать певца так, как он звучит на самом деле.

Артист также подчеркнул, что технически, порой, площадки даже в больших городах не предполагают оперативной подстройки под всех исполнителей. При записи для телевидения и радио всем и вовсе рекомендуется выступать под «плюсовую фонограмму», чтобы у зрителей было идеальное восприятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин уверен, что его оберегают ангелы-хранители.