Обзор на 360 градусов: в Петербурге протестировали речное беспилотное электросудно

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В Петербурге протестировали речное беспилотное электросудно

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Кораблем управляла автономная навигационная система.

На Неве протестировали первое в России речное электросудно без капитана. Это полностью российская разработка. Все решения принимала автономная навигационная система — она прокладывает маршрут и дает команду на маневрирование, исходя из анализа окружающей обстановки.

В этом помогает компьютерное зрение — обзор на 360 градусов на расстоянии до десяти морских миль. Все обнаруженные объекты система опознает и наносит на электронную карту. Дистанционный контроль в экстренном случае может взять на себя оператор.

Изначально новая технология предназначалась для моря, на реке — больше помех и препятствий. Но испытания в Ленинградской области прошли успешно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга.

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