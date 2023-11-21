«Срочно сообщите»: в Японии заявили, что КНДР запустила ракету со спутником

Объект пролетел над Тихим океаном.

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом служба безопасности на море Японии сообщила со ссылкой на Минобороны.

Морские и воздушные силы Страны восходящего солнца призвали отслеживать официальную информацию. Всех предостерегли от приближения к фрагментам снаряда в случае их обнаружения. Жителей префектуры Окинава призвали найти укрытия.

Система экстренного оповещения и японские телеканалы позже подтвердили, что северокорейская ракета пролетела над Тихим океаном в 22:55 по местному времени (16:55 по московскому).

«Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно собрал экстренную пресс-конференцию. Токио адресовал Пхеньяну свой протест на фоне запуска ракеты. В сообщении уточнялось, что это была ракета, предположительно, с разведывательным спутником КНДР.

Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что действия Северной Кореи угрожают безопасности населения Японии. Запуском баллистической ракеты, даже если он был осуществлен с целью вывода спутника на орбиту, КНДР нарушила резолюцию Совета безопасности ООН, резюмировал генсек.

КНДР ранее проинформировала Японию, что запустит ракету со спутником в период с 22 ноября по 1 декабря. В 18:00 21 ноября по московскому времени в Японии — 00:00 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом.