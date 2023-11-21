«Срочно сообщите»: в Японии заявили, что КНДР запустила ракету со спутником

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Минобороны Японии: КНДР провела пуск ракеты со спутником

«Срочно сообщите»: в Японии заявили, что КНДР запустила ракету со спутником

Фото: Reuters / KCNA

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Объект пролетел над Тихим океаном.

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом служба безопасности на море Японии сообщила со ссылкой на Минобороны.

Морские и воздушные силы Страны восходящего солнца призвали отслеживать официальную информацию. Всех предостерегли от приближения к фрагментам снаряда в случае их обнаружения. Жителей префектуры Окинава призвали найти укрытия.

Система экстренного оповещения и японские телеканалы позже подтвердили, что северокорейская ракета пролетела над Тихим океаном в 22:55 по местному времени (16:55 по московскому).

«Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно собрал экстренную пресс-конференцию. Токио адресовал Пхеньяну свой протест на фоне запуска ракеты. В сообщении уточнялось, что это была ракета, предположительно, с разведывательным спутником КНДР.

Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что действия Северной Кореи угрожают безопасности населения Японии. Запуском баллистической ракеты, даже если он был осуществлен с целью вывода спутника на орбиту, КНДР нарушила резолюцию Совета безопасности ООН, резюмировал генсек.

КНДР ранее проинформировала Японию, что запустит ракету со спутником в период с 22 ноября по 1 декабря. В 18:00 21 ноября по московскому времени в Японии — 00:00 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом.

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