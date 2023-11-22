Европой так и не пахнет: как изменилась Украина спустя 10 лет после Еромайдана

Многие западные политики средней руки, да и недалекого ума, поспешили поздравить Зеленского с десятилетием так называемого Евромайданом на Украине. 21 ноября 2013 в соседней с нами стране начались такие кровавые события, которые уже вряд ли забудешь. Обезумевшая толпа по сути жестоко убивала бойцов «Беркута» на площади Независимости в Киеве — тем было запрещено открывать огонь по протестующим. Силовиков жгли коктейлями Молотова, давили бульдозерами, им стреляли в спины. Именно тогда местные радикалы начнут активно использовать слово Незалежная, которое сегодня многие произносят лишь с грустной иронией.

И все это — с открытым одобрением, на деньги США и всего остального Запада. За последние десять лет Украина потеряла Крым, потеряла почти весь свой восток, половину дееспособного мужского населения, а вот место в дружной европейской семье так и не приобрела. Грузия уже ждет почти 14 лет, а, например, Турция, чтобы вы понимали, 25. Корреспондент «Известий» Валентин Трушинин был в Киеве десять лет назад и напомнил, что там творилось тогда. И покажет, что сегодня…

Евромайдану исполнилось десять лет, а Европой здесь до сих пор даже не пахнет. Евросоюз лишь изредка наведывается в гости. Вроде и дата круглая, а в Киев приехали совсем уж второстепенные персонажи: президент Молдавии Майя Санду, глава Евросовета Шарль Мишель, министр обороны Германии Борис Писториус.

«Десять лет назад мы стали очевидцами и современниками того, что здесь происходило и происходит сейчас. Смелые люди всех возрастов переживают, они выступают за свободу, за сближение с Европой и платят за это своими жизнями», — сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

Какой-то невообразимый цинизм европейских политиков — десять лет подряд восторгаться стремлением Украины в Европу и в то же время не подпускать ее к себе слишком близко. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен не приехала, но записала ролик на эту тему.

«Целая нация вышла на улицы и говорила единым голосом. Вы сказали: „Украина принадлежит Европе, и наше будущее принадлежит нам“. Вот почему украинцы заворачивались во флаги Евросоюза, бросая вызов снайперам и бунтующей полиции», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти кадры мы снимали 10 лет назад, в ноябре 2013 года. «Травоядные» времена — еще можно было относительно спокойно ходить с российским микрофоном, но уже тогда начали проявляться зачатки цензуры. Увидев российский микрофон, подходят и слушают, чтобы журналист правильно освещал события.

Сейчас, после десяти прошедших лет, после того как Евросоюз так и остался миражом, даже немного жалко обманутых майдановцев с их наивными рассуждениями из ноября 2013 года.

«Украина — это постколониальное государство, и мы, стремясь в Евросоюз, хотим себя от бывшей метрополии защитить», — говорили тогда украинцы.

Сельские мужики, которые размечтались въехать в Европу вместе со своим хутором, были тогда основным костяком протеста.

Майдан для многих открывал окно возможностей. Вот, например, хуторяне из западной Украины впервые попробовали японскую кухню — на баррикады привезли роллы.

В захваченном здании Горсовета журналисты троллили революционеров, спрашивая у них про несуществующий орган — «чрезвычайную комиссию». Юмора никто не понял.

Первая акция прямого действия — снос памятника Ленину. Они тогда думали, что выдавливают из себя «совок», но сами лишь воспроизводили его. Со всеми атрибутами. Огромные очереди выстроились за «кусочком» Ленина.

Ну и самое большое потрясение ноября 2014 года — это «Кто не скачет, тот москаль», «Москалей на ножи» и прочие русофобские выпады, которые на тот момент — еще даже до Крыма — обычному россиянину понять было решительно невозможно. Как и представить, что эти же люди будут годами обстреливать города Донбасса и прольют реки крови, не добившись вообще ничего.

На сегодняшний день Европа готова лишь начать диалог о вступлении Украины в Евросоюз, против чего выступают многие европейские страны. А Зеленский говорит о том, что на страну надвигается очередной майдан.