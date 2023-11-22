Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Все больше стран хотят стать частью этого объединения.

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / PPI

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Тема:
БРИКС

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году. Об этом посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

«Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — цитирует его ТАСС.

Стоит отметить, что все больше стран хотят стать частью этого объединения. Так, уже с 1 января следующего года 1 января 2024 года новыми членами БРИКС станут шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Индонезия, Белоруссия и еще ряд государств также рассчитывают на скорое вступление.

В настоящее время объединение состоит из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расширение БРИКС поменяет ситуацию на Востоке.

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