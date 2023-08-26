Смена миропорядка: как расширение БРИКС поменяет ситуацию на Востоке

Человечество оказалось внутри процесса формирования нового многополярного мира.

На последнем саммите БРИКС в ЮАР было принято решение о принятии в состав альянса шести новых стран. Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ будут считаться полноценными членами объединения с 2024 года.

Расширение БРИКС является следствием смены глобального миропорядка и процесса формирования нового многополярного мира. Об этом арабист Армен Петросян рассказал в беседе с «Арменпресс». Текст статьи публикует издание EADaily.

«Что касается членства конкретных арабских стран, то это обстоятельство также было предсказуемым, поскольку Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ — страны, обеспечивающие самый быстрый экономический рост на Ближнем Востоке. У них достаточно серьезные амбиции, которые они демонстрировали перед последним саммитом БРИКС. Они все еще пытаются перепозиционироваться после процессов „арабской весны“ 2010 года, демонстрируя свои большие достижения и возможности, а также расширяя свое влияние на Ближнем Востоке и в мусульманском мире в целом», — объяснил специалист.

Одной из немаловажных причин расширения альянса является упор на энергетическую составляющую. БРИКС пополняют богатые ресурсами страны, чьи голоса в вопросах цен на них будут решающими.

«То, что шесть влиятельных государств присоединяются к БРИКС на первом этапе, обусловлено вышеперечисленными факторами, хотя заявки на членство подали более 20 стран», — говорит эксперт.

По мнению арабиста, российско-украинский конфликт дал толчок развитию многополярного мира. Сегодня арабские страны стремятся к независимости во внешней политике, так как влияние США ослабевает на фоне продолжающейся СВО.

«Эта линия еще больше укрепилась в этом году, когда отношения между Ираном и Саудовской Аравией были урегулированы при посредничестве Китая. В случае с Египтом имели место региональные визиты президента этой страны, что также свидетельствует о выходе из-под американского влияния», — добавил Петросян.

При этом самодостаточная политика ОАЭ не является новым явлением, подчеркивает он. Страна, например, играет весьма влиятельную роль в урегулировании кризиса в Сирии, резюмировал Петросян.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции объяснили, как расширение БРИКС ударило по США.