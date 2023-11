«Утонем в крысах»: Карди Би осудила Байдена за помощь Украине и Израилю

Рэп-испольнительница возмутилась, что президент США все свое внимание направил на другие страны, в то время как американцы живут не сладко.

Рэп-испольнительница Карди Би раскритиковала политику президента США Джо Байдена за военную помощь Украине и Израилю в то время, как американцы сами также нуждаются в поддержке.

«В Нью-Йорке ожидается сокращение бюджета на 120 миллионов долларов, которое затронет школы, публичные библиотеки и полицейское управление, а также сокращение бюджета на пять миллионов долларов на канализацию. Урезание бюджета на канализацию! Мы утонем в крысах», — сказала знаменитость в социальной сети.

Cardi Bi wakes up. Calls out Eric Adams for budgets cut set to affect essential services in NYC. Also calls out Joe Biden for funding two wars even though the U.S. is broke in the trillions. pic.twitter.com/tIFcMLfxqx

— Memology 101 (@NewsM101) November 20, 2023

По словам певицы, в столице США на улицах уже заметна грязь и мусор, которые не убирают. С каждым днем ситуация ухудшается, а бюджет сокращается. Она добавила, что больше не намерена поддерживать «никаких президентов», в том числе действующего и Байдена.

