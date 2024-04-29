В США задержана кандидат в президенты Джилл Стайн

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Кандидата в президенты США Джилл Стайн задержали на акции в поддержку Палестины

В США задержана кандидат в президенты Джилл Стайн

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Тема:
Выборы президента США 2024 Обострение палестино-израильского конфликта

Женщина представляет Партию зеленых на выборах американского лидера.

В Вашингтоне задержали кандидата от Партии зеленых на выборах президента Соединенных Штатов Джилл Стайн на пропалестинской акции протеста. Об этом сообщается на ее странице в соцсети X.

«Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе», — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель избирательной кампании Джейсон Колл в беседе с телеканалом Fox News, протестующие разбили палаточный лагерь и требовали от университета остановить участие в акционерном капитале компании Boeing, «которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе».

Колл добавил, что избирательный штаб Стайн поддерживает требования студентов и их мирный протест. Полиция задержала во время акции порядка ста человек.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый митинг против военных планов США, НАТО и Евросоюза прошел в Афинах. Манифестанты в том числе заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.

Тема:
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